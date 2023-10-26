Второй межнациональный фестиваль "Дружный Нижний" состоялся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Алексей Манянин

В Нижнем Новгороде состоялся второй межнациональный семейный фестиваль здорового образа жизни "Дружный Нижний". Как рассказал первый заместитель директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Руслан Бадретдинов, в мероприятии приняло участие около 60 человек.

"В соответствии с поручением главы города Юрия Шалабаева с помощью таких мероприятий мы показываем, что Нижний - город, где живут в мире и согласии люди разных национальностей. Такие неформальные фестивали очень в этом помогают", – отметил он.

Программа фестиваля включала в себя шесть командных этапов. "Например, во время "башенного баскетбола" мячики приходится забрасывать на высоту почти четыре метра. А в интеллектуальной игре "квадратный бой" нужно бросать кубики и выкладывать фигуры определенным образом", – рассказал первый заместитель директора департамента.

Нижегородка Светлана Зуева вместе с семьей пришла на фестиваль уже второй раз.

"Участвуем с детьми и моим братом. Для нас этот фестиваль — возможность проверить себя, сплотиться, объединиться. У нас нет цели добиться первого места. Мы хотим здорово провести время вместе, получить от этого максимум удовольствия, да еще с пользой для здоровья", – сказала она.

"Тоже второй год участвуем. Большое спасибо главе города за возможность в выходные собраться со своими друзьями разных национальностей и хорошо провести время. Как говорится, и для здоровья, и для веселья", – поделился впечатлениями председатель национально-культурной автономии азербайджанцев Нижегородской области Магамед Ахмедов.

"Фестиваль направлен на сплочение, дружбу, коммуникации среди молодежи и взрослого поколения. Команды разновозрастные, соревнуются и дети, и их родители. Это способствует семейной дружбе", – отметил председатель нижегородской корейской национально-культурной автономии Виталий Ким.

Напомним, идея проведения фестиваля появилась на заседании рабочей группы по межнациональным отношениям в рамках деятельности Межконфессионального консультативного совета под председательством главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.