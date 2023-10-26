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Культура и отдых

Нижегородские предприниматели и политики выступят на благотворительном спектакле

30 октября 2023 16:34  [91] Культура и отдых

Нижегородское реготделение "Деловой России" вновь реализует проект "Дарим Добро Детям" с целью поддержки одаренных детей региона.

В рамках проекта 14 ноября в 18:30 Нижегородской государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина известные нижегородцы примут участие в благотворительном спектакле "Здравствуйте, люди!" по мотивам произведений Василия Шукшина.

Также 18 ноября выступление пройдет в Арзамасском театре драмы.

В спектакле примут участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, руководитель ГК "Электроника" Сергей Кузнецов и другие.

Средства, полученные с продажи билетов, будут направлены на именные стипендии для 18 участников XXIX фестиваля "Новые имена".

Также в Нижнем Новгороде различные подарки вручат учащимся детских художественных и музыкальных школ, победителям Всероссийских и международных конкурсов

Желающие присоединиться к благотворительной акции и посетить спектакль, могут обращаться в НРО "Деловой России" по телефону – 8(831) 430-08-06, 8-905-664-77-46.

Напомним, в 2022 году нижегородцы в рамках проекта "Дарим Добро Детям" собрали более 3 млн рублей.

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Теги:
Благотворительность Театр
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