ЗМЗ оштрафовали за загрязнение почв вокруг полигона промотходов в Балахне Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области провело плановую выездную проверку в отношении Заволжского моторного завода (ПАО "ЗМЗ"). Как уточнили в ведомстве, специалисты работали на территории полигона промышленных отходов предприятия, расположенном в Балахнинском районе.

Согласно информации, общая площадь земельного участка под полигоном превышает 199,8 тысячи кв м.

В ходе проверки были произведены отборы проб почвы на прилегающей к полигону территории. В результате лабораторных исследований было установлено превышение концентраций по целому ряду загрязняющих веществ, включая ртуть, цинк, кобальт, никель, свинец и другие.

В Росприроднадзоре подчеркнули, что полигон промышленных отходов оказывает негативное влияние на почву. Это значит, что ПАО "ЗМЗ" не проводит мероприятий по защите земель и охране почв от загрязнения и таким образом нарушает требования Земельного кодекса РФ и Федерального закона "Об охране окружающей среды".

В отношении юридического и ответственного должностного лица вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Общая сумма штрафа составила 450 тысяч рублей.

Предприятие обязали устранить выявленные нарушения в срок до 15 июня 2024 года.

Напомним, у Росприроднадзора ранее уже были претензии к ЗМЗ относительно этого полигона промотходов: в прошлом году юрлицо оштрафовали за его эксплуатацию без обязательной лицензии.