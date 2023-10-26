ЗМЗ оштрафовали за загрязнение почв вокруг полигона промотходов в Балахне

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Управление Росприроднадзора по Нижегородской области провело плановую выездную проверку в отношении Заволжского моторного завода (ПАО "ЗМЗ"). Как уточнили в ведомстве, специалисты работали на территории полигона промышленных отходов предприятия, расположенном в Балахнинском районе.
Согласно информации, общая площадь земельного участка под полигоном превышает 199,8 тысячи кв м.
В ходе проверки были произведены отборы проб почвы на прилегающей к полигону территории. В результате лабораторных исследований было установлено превышение концентраций по целому ряду загрязняющих веществ, включая ртуть, цинк, кобальт, никель, свинец и другие.
В Росприроднадзоре подчеркнули, что полигон промышленных отходов оказывает негативное влияние на почву. Это значит, что ПАО "ЗМЗ" не проводит мероприятий по защите земель и охране почв от загрязнения и таким образом нарушает требования Земельного кодекса РФ и Федерального закона "Об охране окружающей среды".
В отношении юридического и ответственного должностного лица вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Общая сумма штрафа составила 450 тысяч рублей.
Предприятие обязали устранить выявленные нарушения в срок до 15 июня 2024 года.
Напомним, у Росприроднадзора ранее уже были претензии к ЗМЗ относительно этого полигона промотходов: в прошлом году юрлицо оштрафовали за его эксплуатацию без обязательной лицензии.
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