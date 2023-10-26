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Политика

Одиннадцать нижегородцев победили в окружном финале конкурса "Лидеры России"

30 октября 2023 18:08  [116] Политика

Фото: организаторы мероприятия

Одиннадцать нижегородцев победили в окружном финале конкурса "Лидеры России". Об этом сообщают организаторы.

Напомним, окружной финал пятого конкурса "Лидеры России" для участников Приволжского федерального округа прошел 28-30 октября в Нижнем Новгороде. 

Оценочные мероприятия прошли 399 конкурсантов из 14 регионов.

Участники провели мастер-классы "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры" для школьников, получили консультации экспертов кадрового агентства АНО "Россия – страна возможностей", прошли собеседования с крупными работодателями.

Победителями окружного финала стали 46 конкурсантов из 11 регионов ПФО, в том числе 11 человек из Нижегородской области.

Это директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин, Виктория Тюрникова (ОАО "РЖД"), Евгений Сердцев (ПАО "МегаФон"), сотрудник Российского федерального ядерного центра Сергей Демьянов, Денис Корнутенко (ООО "МАР"), Ирина Полякова (НКО "ЮМАНИ"), Альбина Ахметова (КУПНО), Александр Астахов (Корпоративная Академия Росатома), Александр Цурганов (ПАО "Красное Сормово"), Антон Седов (ООО НПП "Прима") и Анна Устюжанова (Компания "Арнест").

При этом Сергей Демьянов стал самым молодым победителям конкурса.

Победители окружных финалов выходят в суперфинал конкурса, который пройдет в 2024 году, а также получают грант в размере 1 млн рублей на образование.

Напомним, в 2022 году в конкурсе "Лидеры России" победили три представителя Нижегородской области.

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