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Общество

Нижегородская область окажет финансовую поддержку пяти фильмам

30 октября 2023 18:43  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кинокомиссия Нижегородской области выбрала пять фильмов, которые получат финансовую поддержку от региона. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, всего было подано шесть заявок на получении субсидии, из которых до конкурса допустили пять. 

Общая сумма субсидии, направленной на выплату рибейтов в 2023 году, составляет 20 млн рублей

Кинопроизводители могут вернуть до 80% от затрат на производство национального фильма на территории региона.

Также претендовать на получение рибейтов могут производители иных аудиовизуальных произведений, например, видеороликов продолжительностью до 10 минут. Они могут возместить до 60% затрат на их производство.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, в 2023 году в регионе было снято более 20 художественных и документальных фильмов, а также рекламных роликов и телепередач.

"На мой взгляд, это очень хороший результат. Это говорит о привлекательности региона и благотворно влияет и на экономические показатели области, ведь сотрудники кинокомпаний арендуют оборудование. Кроме того, снятые в регионе фильмы способствуют увеличению туристического потока", - отметил он.

В этом году субсидии от Нижегородской области получат сериал "Крутая перемена", фильм "Лгунья", телевизионный сериал "Маня и Груня", киноальманах "Родные люди" и четырехсерийный документальный фильм "Российская разведка. Женские судьбы".

Напомним, в 2022 году финансовую поддержку также получили пять фильмов, снятых на территории региона.

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Теги:
Кинематограф Субсидии
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