Нижегородская область окажет финансовую поддержку пяти фильмам

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Кинокомиссия Нижегородской области выбрала пять фильмов, которые получат финансовую поддержку от региона. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, всего было подано шесть заявок на получении субсидии, из которых до конкурса допустили пять.
Общая сумма субсидии, направленной на выплату рибейтов в 2023 году, составляет 20 млн рублей
Кинопроизводители могут вернуть до 80% от затрат на производство национального фильма на территории региона.
Также претендовать на получение рибейтов могут производители иных аудиовизуальных произведений, например, видеороликов продолжительностью до 10 минут. Они могут возместить до 60% затрат на их производство.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович, в 2023 году в регионе было снято более 20 художественных и документальных фильмов, а также рекламных роликов и телепередач.
"На мой взгляд, это очень хороший результат. Это говорит о привлекательности региона и благотворно влияет и на экономические показатели области, ведь сотрудники кинокомпаний арендуют оборудование. Кроме того, снятые в регионе фильмы способствуют увеличению туристического потока", - отметил он.
В этом году субсидии от Нижегородской области получат сериал "Крутая перемена", фильм "Лгунья", телевизионный сериал "Маня и Груня", киноальманах "Родные люди" и четырехсерийный документальный фильм "Российская разведка. Женские судьбы".
Напомним, в 2022 году финансовую поддержку также получили пять фильмов, снятых на территории региона.
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