Бесплатные автобусы до нижегородского ТРЦ "Мега" запустят 4 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бесплатные автобусы до нижегородского ТРЦ "Мега" запустят с 4 ноября. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Напомним, автобусы будут ходить с 9:30 до 22:00 по выходным и праздничным дням по двум маршрутам:

- "Автовокзал "Щербинки" - ТРЦ "Мега": автовокзал "Щербинки" – Ипподром - Щербинки-2 - Музей академика Сахарова – улица Лебедева – площадь маршала Жукова – Завод "Салют" - торговый центр "Мега";

- "Верхние Печёры - ТРЦ "Мега": улица Композитора Касьянова – Академическая – Сады – Красная поляна (по пути назад) – Школа – Афонино – Ржавка - торговый центр "Мега".

Рейсы будут выполняться на автобусах желтого цвета с логотипом "Меги". Они будут курсировать со средним интервалом 35-45 минут.

Ранее сообщалось, что количество автобусов увеличили на маршруте А-1 в Нижнем Новгороде.