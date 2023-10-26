Нижегородская область получит 14,7 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область получит 14,7 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно информации, всего российские регионы на эти цели получат 3,6 млрд рублей.

Субъекты могут направить средства на создание и модернизацию эндокринологических центров, оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета, а также на создание и развитие школ здоровья для пациентов с этим заболеванием.

Средства выделяются в рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", основными целями которого являются раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ борьбы с этим заболеванием.

Ранее сообщалось, что более 550 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профилактические осмотры за 8 месяцев 2023 года.