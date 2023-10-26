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Спорт

Нижегородцы завоевали 4 медали на Международных соревнованиях по киокушин каратэ

31 октября 2023 14:33  [71] Спорт

Фото: предоставлено Нижегородским отделением Федерации Всестилевого каратэ России

С 28 по 30 октября в Москве проходили Международные соревнования "Открытый Кубок Сэйкен". В турнире приняли участие 700 спортсменов от 11 лет и старше из 17 стран.

Представители Нижегородской области в составе сборной региона завоевали на этом турнире четыре медали.

Так, юные воспитанники нижегородской Комплексной спортивной школы "Надежда" под руководством тренера Шаига Гулиева принесли команде золото, серебро и бронзу.

15-летняя Лейла Гулиева стала чемпионкой в группе "Девушки 14-15 лет" в категории 50 кг. 13-летняя Анастасия Сафарова также соревновалась в этой группе и заняла третье место.

Андрей Чаров в группе "Юноши 12-13 лет" в категории 50 кг стал серебряным призёром.

Взрослых нижегородцев на пьедестале почёта представил кстовчанин Сурен Григорян, который занял второе место к категории "Мужчины 18 лет и старше" в группе 85 кг. Молодой человек тренируется у Васифа Самедова.

Напомним, в прошлом году на VIII Кубке ЕврАзии (EurAsiaCup) по всестилевому каратэ юные нижегородские каратисты завоевали пять золотых и две бронзовые медали.

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Теги:
Каратэ Соревнования
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