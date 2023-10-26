Центры общения старшего поколения открылись в Дивееве и Ардатове Общество

Фото: СФР по Нижегородской области, архив

Центры общения старшего поколения открылись в Дивееве и Ардатове. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России по Нижегородской области.

Согласно информации, в центрах оборудовали зоны отдыха, мини-библиотеки, гостевые компьютеры с возможностью выхода в интернет, помещения для проведения массовых мероприятий.

Здесь будут проводиться лекции по здоровому образу жизни и активному долголетию, занятия по компьютерной и финансовой грамотности, психологические тренинги, шахматные турниры и многое другое.

Теперь в Нижегородской области работает пять центров общения старшего поколения. С начала реализации проекта в них прошло уже более 100 мероприятий, в которых приняли участие около 300 человек.

Ранее сообщалось, что участниками "Правового марафона" стали почти 15 тысяч нижегородцев старшего возраста.

СПРАВКА:

В Дивееве центр располагается на улице Чкалова, 3Б, в Ардатове на улице Ленина, 65.

Также центры организованы в Семенове на улице Володарского, 3, Ветлуге на улице Ленина,44 и в р.п. Воротынский на площади Советской, 4.

Центры с понедельника по четверг работают с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.