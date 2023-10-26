"ЛУКОЙЛ" поддержал акцию по выпуску мальков стерляди

Фото: ЛУКОЙЛ
31 октября в Волгу около села Великий Враг Кстовского муниципального округа были выпущены семь тысяч мальков краснокнижной стерляди.
Традиционная экологическая акция прошла при поддержке ЛУКОЙЛа. Это важный вклад компании в оздоровление водных ресурсов региона.
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") поддерживает общественные инициативы в сфере защиты окружающей среды: субботники, озеленение, тематические конкурсы.
Сотрудники предприятия всегда активно участвуют в экологических мероприятиях. На акцию по зарыблению реки Волги они каждый год приходят с особым интересом, некоторые приводят детей. Такие мероприятия – важный вклад не только в улучшение экологии региона, но и в воспитание подрастающего поколения.
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