Капитальный ремонт кровли школы №14 завершили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Капитальный ремонт кровли школы №14 в Холодном переулке завершили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, договор с подрядчиком, ранее занимавшимся работами, был расторгнут, так как он перестал вести ремонт после получения аванса и снятия старой кровли. Сейчас с компанией работают правоохранительные органы.

Новый подрядчик своевременно заменил кровлю и отремонтировал металлические конструкции. Также школа за свой счет провела косметический ремонт коридоров и кабинетов, где из-за недобросовестного подрядчика были зафиксированы протечки.

Кроме того, летом в учреждении модернизировали пищеблок и столовую.

Дети во время ремонта учились в лицее №8 и гимназии №13. Они вернутся в стены родной школы после каникул, 8 ноября.

Также Юрий Шалабаев сообщили, что в ноябре ремонтные работы завершатся в гимназиях №2 и №25, школах №81 и №51.

Ранее сообщалось, что строительство трех школ завершили в Нижегородской области.