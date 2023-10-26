Строительство трех школ завершили в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Строительство трех школ завершили в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Образование". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Так, в селе Большая Ельня Кстовского района появилась школа на 1225 учеников, а в третьем микрорайоне Кстова - на 792 места.

Также учреждение на 400 учеников построили в рабочем поселке Виля городского округа Выксы.

Глеб Никитин отметил, что эти школы были построены в рамках концессионных соглашений. В настоящее время в регионе идет строительство еще 10 учреждений, проекты которых курирует Корпорация развития Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что новую школу на 1100 мест построят в Автозаводском районе в 2024 году.