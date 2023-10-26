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Общество

Более 10 тысяч человек посетили стенд Эн+ на выставке "Образование и карьера"

31 октября 2023 16:17  [76] Общество

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ принял участие в 57-й Московской международной выставке "Образование и карьера", которая прошла 27-28 октября в Гостином дворе в Москве.
 
Масштабное мероприятие, в котором компания Эн+ впервые представила выставочную экспозицию, посетило свыше 20 тысяч человек. Большую часть гостей, порядка 10 тысяч человек, заинтересовал стенд энергохолдинга. На площадке компании свыше тысячи подростков прошли профориентационный тест с использованием искусственного интеллекта, помогающий выбрать будущую специальность в сфере промышленности. Для 58% участников ближе всего оказались профессии инженера и гидроэнергетика. Для Эн+ ГЭС являются основой энергетического направления бизнеса, поэтому в специальной фотозоне с видеоэффектом погружения посетители могли увидеть одну из ГЭС компании. А директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Санарова рассказала слушателям о том, как молодые специалисты могут раскрыть свой потенциал в компании, и дала советы в выборе профессии.
 
Повышенное внимание посетителей выставки к стенду компании понятно: Эн+ давно и активно вкладывается в повышение качества образования в российских регионах. Основатель компании Олег Дерипаска выстроил в городах ответственности систему для развития талантливой молодежи. И Нижний Новгород в их числе.
 
Перспективные кадры готовят уже со школьной скамьи: эту задачу выполняет, например, курс "Энергия в каждой капле", призванный заинтересовать детей профессией энергетика, также создаются "Мультилабы Эн+" – обустроенные по последнему слову техники учебные классы для занятий 3D-моделированием, робототехникой, программированием и другими современными образовательными направлениями. Совсем недавно открылся первый "Мультилаб Эн+" в Нижнем Новгороде на базе Лицея №40. Ежегодный охват занимающихся в "Мультилабах" по всей стране составит 8,5 тысячи человек.

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Теги:
Образование
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