Индекс промпроизводства в Нижегородской области за 9 месяцев составил 109,9%

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Индекс промышленного производства в Нижегородской области в январе-сентября 2023 года составил 109,9%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
При этом по обрабатывающим производствам индекс составил 110,1%.
Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в этом году наблюдается стабильный рост нижегородской промышленности.
"Это значит, что наши предприятия нашли новые возможности для развития, несмотря на санкционное давление", - подчеркнул он.
Так, в 1,6 раза за год увеличилось производство электрического оборудования, на 26,8%– электроники и оптики, на 12,6%- мебели.
Также на 10% выросло производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, на 9,2% - изделий из резины и пластмассы, на 8,4% - пищевых продуктов, на 4,3% - химических веществ.
Ранее сообщалось, что Фонд развития промышленности Нижегородской области и Фонд развития промышленности Запорожской области заключили соглашение о сотрудничестве.
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