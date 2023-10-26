Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
31 октября 2023 18:37  [91] Новое пространство для игр и спорта благоустроили в Выксе по нацпроекту
31 октября 2023 17:27  [114] Почти 4 тысячи кубометров воды откачано с улиц Нижнего Новгорода за сутки
31 октября 2023 16:17  [146] Более 10 тысяч человек посетили стенд Эн+ на выставке "Образование и карьера"
31 октября 2023 15:53  [192] Выставка графических портретов героев СВО открылась в нижегородском Заксобрании
31 октября 2023 15:34  [144] Капитальный ремонт кровли школы №14 завершили в Нижнем Новгороде
31 октября 2023 15:22  [150] "ЛУКОЙЛ" поддержал акцию по выпуску мальков стерляди
31 октября 2023 15:05  [141] Центры общения старшего поколения открылись в Дивееве и Ардатове
31 октября 2023 13:58  [185] Возведение стен четырех корпусов завершено на площадке нижегородского IT-кампуса
31 октября 2023 13:31  [169] Более 1200 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга
31 октября 2023 13:20  [163] МегаФон: Россияне в бархатный сезон стали чаще выбирать страны Азии и Южной Америки
Общество

Новое пространство для игр и спорта благоустроили в Выксе по нацпроекту

31 октября 2023 18:37  [91] Общество

На улице Чкалова в Выксе Нижегородской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" открыли новое общественное пространство для игр и спорта. Как сообщили в администрации городского округа, в ходе рейтингового голосования обновление детской площадки поддержали более 1500 жителей.

В ходе благоустройства территория была разделена на функциональные зоны: игровые - для детей разных возрастов, спортивную площадку и место отдыха с качелями.

"За время реализации программы "Формирование комфортной городской среды» на территории Выксы благоустроено уже 15 общественных пространств: современных, безопасных и, что очень важно, востребованных жителями. Именно выксунцы – активные участники формирования среды, в которой будут расти и развиваться наши дети", - отметил глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.

Обновленным общественным пространством смогут пользоваться не только жители соседних домов, но и юные посетители учреждений образования, расположенных рядом.

Для покрытия зон использовано современное разноцветное прорезиненное покрытие, брусчаткой выложены тротуарные дорожки, установлены скамейки и урны. Безопасным пространство делает смонтированная система видеонаблюдения: здесь установлены четыре видеокамеры, охватывающие периметр площадки.

Стоимость работ составила 12,5 млн рублей, финансирование осуществлялось из бюджетов разных уровней.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Выксунский г.о. ФКГС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph