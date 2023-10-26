Новое пространство для игр и спорта благоустроили в Выксе по нацпроекту Общество

На улице Чкалова в Выксе Нижегородской области по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" открыли новое общественное пространство для игр и спорта. Как сообщили в администрации городского округа, в ходе рейтингового голосования обновление детской площадки поддержали более 1500 жителей.

В ходе благоустройства территория была разделена на функциональные зоны: игровые - для детей разных возрастов, спортивную площадку и место отдыха с качелями.

"За время реализации программы "Формирование комфортной городской среды» на территории Выксы благоустроено уже 15 общественных пространств: современных, безопасных и, что очень важно, востребованных жителями. Именно выксунцы – активные участники формирования среды, в которой будут расти и развиваться наши дети", - отметил глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.

Обновленным общественным пространством смогут пользоваться не только жители соседних домов, но и юные посетители учреждений образования, расположенных рядом.

Для покрытия зон использовано современное разноцветное прорезиненное покрытие, брусчаткой выложены тротуарные дорожки, установлены скамейки и урны. Безопасным пространство делает смонтированная система видеонаблюдения: здесь установлены четыре видеокамеры, охватывающие периметр площадки.

Стоимость работ составила 12,5 млн рублей, финансирование осуществлялось из бюджетов разных уровней.