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Общество

Участники проекта "Русские чтения" в Нижнем Новгороде возложили цветы к могиле Минина

01 ноября 2023 09:03  [64] Общество
Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородском кремле в рамках проекта "Русские чтения", приуроченного ко Дню народного единства, состоялась церемония возложения цветов к могиле Козьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В церемонии возложения приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, представители федерального и регионального отделений общероссийской общественно-государственной Ассамблеи народов России, национальных объединений и общественных организаций Нижнего Новгорода, кадеты, члены молодежной организации "Волонтеры Победы".

Также в рамках "Русских чтений" в Нижнем Новгороде проходят различные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. 

Так, 31 октября в нижегородском Доме народного единства состоялась встреча молодежи в формате открытого диалога с заслуженным артистом России Александром Олешко. Тема – "Русская культура объединяет". Вечером на сцене пакгаузов на Стрелке звучали строки о любви к многонациональной Родине из произведений самых народных авторов: Василия Шукшина, Михаила Шолохова, Расула Гамзатова, Евгения Евтушенко, Максима Горького, Мустая Карима и других авторов.

Ранее сообщалось, что более 200 мероприятий ко Дню народного единства пройдет в Нижнем Новгороде.

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