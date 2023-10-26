Девушка-подросток и ее знакомый подозреваются в убийстве пенсионерки в Перевозе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девушка-подросток и ее знакомый подозреваются в убийстве пенсионерки в Перевозе. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 31 октября в доме в Перевозском районе было обнаружено тело 76-летней женщины со следами насильственной смерти.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 1 УК РФ (убийство).

В ходе следственных мероприятий были задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которые сейчас проверяются на причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали 21-летнюю нижегородку по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.