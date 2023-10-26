Боец СВО: "Всех нас объединяет одно желание – принести пользу России" Общество

Участник СВО с позывным "Учитель" прибыл на родину в Нижегородскую область на время отпуска. Об этом сообщили в администрации городского округа Кулебаки.

Военнослужащий рассказал о том, как встал на защиту Родины, как складываются отношения бойцов.

Решение участвовать в специальной военной операции мужчина принял, чтобы поддержать Россию, и считает это решение одним из самых важных в своей жизни. Принял его добровольно, твердо и бесповоротно.

Наш земляк служит в артиллерии, является командиром отделения. В бригаде, в которую входит отделение, служат в основном ребята из нашей области, в том числе из соседних с Кулебакским районов.

"Отношения между сослуживцами добрые, доверительные, что делает выполнение поставленных задач более успешным. Одни, предварительно пройдя обучение, впервые участвуют в боевых действиях, другие уже имеют опыт. Но всех нас объединяет одно желание – принести пользу России. Так что в СВО идут осознанно. Служится хорошо. Об опасности стараемся не думать, но, выезжая на задание, соблюдаем все меры предосторожности. Все необходимое имеется - современная техника, боеприпасы, хорошо обустроенные блиндажи, питание, обмундирование... Есть даже баня и хлебопекарня на колесах. Местное население нас поддерживает, они очень рады, что теперь – в составе России. Детские письма и рисунки, которые участники СВО получают из разных уголков нашей страны, стендом оформлены в блиндаже, бойцы берут их с собой на задание. "Мы ждем вас!", - пишут ребятишки, до слез трогая суровых военных людей", - рассказал участник специальной военной операции.

Во время отпуска боец провел встречи с юными жителями Кулебак в школах, библиотеках, сельском ДК и на предприятиях. Для учеников было организовано три урока мужества с участием воина. "Приходите еще!" - просили участники встреч, слушая своего земляка.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.

Ранее сообщалось, что автомобиль "УРАЛ Доброволец" передан от Нижегородской области в зону СВО.