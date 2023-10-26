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Политика

Двух депутатов Госдумы РФ лишили мандатов за прогулы заседаний

01 ноября 2023 15:30  [126] Политика

Фото: Госдума РФ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании, прошедшем проголосовали за досрочное прекращение депутатских полномочий Вадима Белоусова (фракция "Справедливая Россия - За правду") и Василия Власова (фракция ЛДПР). Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Как указали в Госдуме, Белоусов и Власов лишились депутатских мандатов из-за того, что не появлялись на заседаниях более 30 дней без уважительных причин.

В частности, основанием для досрочного прекращения полномочий стало "систематическое неисполнение ими своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях комитетов и комиссий, членами которых они являлись".

Так, Вадим Белоусов являлся членом Комитета Госдумы по защите конкуренции, а Василий Власов входил в Комиссию по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы.

Согласно информации, решение о прекращении полномочий принято на основе решения Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам.

Стоит отметить, что это первый случай, когда депутатов Госдумы увольняют за прогулы.

Напомним, депутаты Гордумы Нижнего Новгорода на заседании 26 апреля расширили перечень, на основании которого предусмотрено досрочное прекращение полномочий депутата. В частности, мандата можно лишиться за отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях городской Думы в течение 6 месяцев подряд.

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Теги:
Госдума Депутаты
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