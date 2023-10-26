Депутаты ЗС НО рекомендовали увеличить субсидии нижегородским предприятиям АПК Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты ЗС НО рекомендовали увеличить субсидии нижегородским предприятиям АПК. Об этом в ходе интернет-конференции ИА "НТА-Приволжье" председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин.

Согласно информации, вопрос об эффективности программы по субсидированию части затрат на покупку техники и оборудования был рассмотрен на научно-экспертном совете, созданном при комитете.

По итогам мероприятия правительству Нижегородской области в связи со значительным ростом цен на сельскохозяйственную технику было рекомендовано увеличить ставки субсидий.

Также Игорь Тюрин добавил, что в течение 2023 года из бюджета региона дополнительно было выделено 150 млн рублей на поддержку производства молока, 120 млн рублей - на льготное кредитование сельскохозяйственных предприятий, 43 млн рублей - на поддержку тепличных комбинатов 43 млн рублей.

Ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания предложили увеличить компенсацию затрат на покупку сельхозтехники в 2024 году.

Также напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.