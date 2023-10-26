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Происшествия

Нижегородца осудят за создание плантации конопли в заброшенной деревне

02 ноября 2023 09:45  [104] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Более 200 кустов конопли взрастил 37-летний уроженец Большеболдинского района на поле в заброшенной деревне. За это ему может грозить до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полицию поступила информация о возможной причастности некоего нижегородца к незаконному обороту наркотических средств растительного происхождения.

В ходе отработки полученных сведений оперативники задержали мужчину прямо на месте преступления: он срезал и упаковывал в мешки кусты конопли.

Наркоплантацию он обустроил на поле в заброшенной деревне Девичьи горы.

Растительная масса - порядка 210 кустов - была изъята и направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального ГУ МВД. Общий вес высушенного изъятого растительного наркотика составил более 23 кг.

Следователи выяснили, что прошлой осенью мужчина приобрёл семена конопли, которые весной посадил на территории поля, всё лето выращивая и высушивая запрещённые растения.

Как уточнили в ГУ МВД, в момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем был задержан полицейскими в административном порядке по статье 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В отношении "наркоагрария" возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили и изъяли у жителя Бора более 700 граммов сушёной конопли, которую он хранил у себя в гараже и бане "для личного употребления".

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Теги:
Большемурашкинский район МВД Наркотики
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