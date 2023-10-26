ФК "Пари Нижний Новгород" будет сотрудничать со школами региона Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

ФК "Пари Нижний Новгород" будет сотрудничать со школами региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, школы могут создать свой фанатский коллектив и уголок болельщика клуба, а "Пари НН" будет сопровождать проект. Так, команда предоставит учреждениям наглядные материалы, постеры, брендированные экспонаты и предложит различные форматы сотрудничества.

В школах, которые реализуют проект наиболее успешно, "Пари НН" проведет мастер-класс игры в футбол с профессионалом от клуба, а также пригласит ребят на свою тренировочную базу на Бору, где члены детской команды встретятся с руководством клуба и тренерским штабом.

Также тренировку для молодежи проведет главный тренер "Пари НН" Сергей Юран.

Кроме того, школьники ознакомятся с работой центра спортивной медицины, создадут идеальное спортивное меню, а вечером будет организована коуч-сессия с разбором физических и психологических возможностей каждого участника.

Утром ребят будет ждет полезный завтрак, разминка и настоящий матч с командой "Пари НН".

Для участия в проекта необходимо создать свой уголок болельщика клуба и прислать его фотографии с коротким описанием на адрес: marketing@fcnn.ru

Ранее сообщалось, что совместный фан-магазин спортивных клубов может появиться в Нижнем Новгороде.