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Общество

ФК "Пари Нижний Новгород" будет сотрудничать со школами региона

02 ноября 2023 11:58  [99] Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

ФК "Пари Нижний Новгород" будет сотрудничать со школами региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, школы могут создать свой фанатский коллектив и уголок болельщика клуба, а "Пари НН" будет сопровождать проект. Так, команда предоставит учреждениям наглядные материалы, постеры, брендированные экспонаты и предложит различные форматы сотрудничества. 

В школах, которые реализуют проект наиболее успешно, "Пари НН" проведет мастер-класс игры в футбол с профессионалом от клуба, а также пригласит ребят на свою тренировочную базу на Бору, где члены детской команды встретятся с руководством клуба и тренерским штабом.

Также тренировку для молодежи проведет главный тренер "Пари НН" Сергей Юран.

Кроме того, школьники ознакомятся с работой центра спортивной медицины, создадут идеальное спортивное меню, а вечером будет организована коуч-сессия с разбором физических и психологических возможностей каждого участника. 

Утром ребят будет ждет полезный завтрак, разминка и настоящий матч с командой "Пари НН". 

Для участия в проекта необходимо создать свой уголок болельщика клуба и прислать его фотографии с коротким описанием на адрес: marketing@fcnn.ru 

Ранее сообщалось, что совместный фан-магазин спортивных клубов может появиться в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ФК Пари НН Школы
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