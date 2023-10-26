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Спорт

Совместный фан-магазин спортивных клубов может появиться в Нижнем Новгороде

01 ноября 2023 11:02  [122] Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

Встреча руководителей спортивных клубов Нижегородской области прошла на стадионе "Нижний Новгород". Об этом сообщает пресс-служба ФК "Пари НН".

Согласно информации, в бизнес-завтраке приняли участие министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, представители ФК "Пари Нижний Новгород", ХК "Торпедо", БК "Пари НН", МФК "Торпедо", МФК "Норманочка", ХК "Старт", регбийного клуба "Химик" и других спортивных клубов области.

Участники обсудили вопросы сотрудничества между клубами, в том числе с целью привлечения болельщиков и популяризации спорта в целом.

Как рассказал гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов, представители спортивных клубов обсудили оптимизацию графика матчей и открытие совместного фан-магазина, в котором нижегородцы и гости города смогли бы купить атрибутику нижегородских клубов.

Кроме того, было предложено организовать совместные выезды и провести выставочные матчи по "комбинированным" дисциплинам. Например, хоккеисты сыграют в футбол, а футболисты – в хоккей.

"С появлением новых форматов количество болельщиков только возрастет! Очень важно, чтобы все наши клубы сплотились и поддерживали друг друга. Тогда и общие результаты будут выше", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что ХК "Торпедо" в январе планирует провести матч на стадионе "Нижний Новгород".

При этом генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов не поддержал идею проведения такого матча.

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Теги:
Спорт Футбол Хоккей
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