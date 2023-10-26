Арзамасец лишился 215 тысяч рублей при заказе интим-услуг

Фото:
Житель Арзамасского района пострадал от мошеннических действий злоумышленницы, предлагающей интим-услуги в интернете, и в итоге лишился более 200 тысяч рублей. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как рассказали в полиции, накануне вечером 25-летний житель Арзамасского района озадачился проведением досуга. Он планировал на одном из сайтов найти девушку, оказывающую интимные услуги.
Найдя подходящее объявление, молодой человек вступил в переписку с понравившейся жрицей любви, и их общение перешло в телефонный разговор.
Обговорив время и место встречи, мужчина перечислил на указанный дамой счёт около 215 тысяч рублей в качестве предоплаты за интим-услуги.
Но сразу после этого связь прервалась - и больше девушка на звонки не отвечала. Осознав, что стал жертвой аферистов, молодой человек обратился в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Полиция устанавливает лица, причастные к совершению данного преступления.Ранее сообщалось, что желавший получить массаж нижегородец перевёл мошенникам более 300 тысяч рублей.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+