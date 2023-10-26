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Экономика

ВРП в Нижегородской области за 9 месяцев 2023 года вырос на 9,3%

02 ноября 2023 12:56  [1] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Валовый региональный продукт (ВРП) Нижегородской области за 9 месяцев 2023 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По оценке регионального министерства экономического развития и инвестиций, это на 6,5 п. п. выше прироста ВВП страны. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что рост зафиксирован по всем отраслям, а наибольший вклад внесли обрабатывающая промышленность и торговля.

В частности, оптово-розничная торговля по итогам 9 месяцев выросла на 15,9% (доля этого сектора в объеме ВРП - 18,9%, вклад в прирост нижегородской экономики +3%). Рост обрабатывающего производства составил +10,1% (25,1% и +2,5% соответственно).

Также прирост на 20% зафиксирован в сфере строительства (5,9% и +1,2%), сельском хозяйстве - на +12,5% (3% и +0,4%), научной деятельности - на + 8,5% (4,3% и +0,4%).

Замгубернатора региона Егор Поляков отметил, что нижегородское правительство ожидает сохранение положительных тенденций в росте экономики до конца года. Ожидается не менее чем пятипроцентный прирост ВРП по итогам 2023 года.

Ранее сообщалось, что индекс промпроизводства в Нижегородской области за 9 месяцев составил 109,9%.

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Теги:
ВРП
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