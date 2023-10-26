Новый сквер на улице Федосеенко благоустроили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый сквер в военном городке на улице Федосеенко благоустроили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на территории обустроили велодорожку, спортплощадку, игровые городки для детей разных возрастов.

Площадь сквера составляет 20 тысяч кв. м. Здесь высадили 270 деревьев и кустарников.

Также по просьбам местных жителей установили два теннисных стола и ярусные лестницы для проведения мероприятий.

Ранее сообщалось, что благоустройство Волжской набережной завершилось в Нижнем Новгороде.