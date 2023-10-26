Новый сквер на улице Федосеенко благоустроили в Нижнем Новгороде

Фото:
Новый сквер в военном городке на улице Федосеенко благоустроили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на территории обустроили велодорожку, спортплощадку, игровые городки для детей разных возрастов.
Площадь сквера составляет 20 тысяч кв. м. Здесь высадили 270 деревьев и кустарников.
Также по просьбам местных жителей установили два теннисных стола и ярусные лестницы для проведения мероприятий.
Ранее сообщалось, что благоустройство Волжской набережной завершилось в Нижнем Новгороде.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+