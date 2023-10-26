Евгений Люлин поддержал инициативу Центра крови и ОНФ об учреждении почетного звания для нижегородских доноров Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел встречу с инициативной группой представителей Центра крови, Народного фронта и сообщества доноров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В ходе совещания было высказано предложение об учреждении двух региональных званий для нижегородских доноров: "Почетный донор" и "Донорская Слава".

Первое почетное звание предлагается вручать начинающим донорам с числом донаций 50 (20 крови, 30 плазмы).

Награда "Донорская Слава Нижегородской области" будет полагаться донорам, имеющим 80 донаций крови и 120 плазмы. Как было отмечено представителей Центра крови, сегодня в Нижегородской области таких добровольцев около 300 человек. В регионе совершается самое большое количество выездных донорских акций в России.

"Идея интересная. Существуют федеральные звания для доноров и материальное поощрение. Однако этой чести удостаиваются единицы. На уровне области надо поддержать тех, кто только начинает сдавать кровь, повысить их общественный статус, усилить мотивацию", - подчеркнул Евгений Люлин.

На встрече было принято решение, что первым шагом на пути к почетным званиям должен стать конкурс на лучший дизайн областных знаков "Почетный донор" и "Донорская Слава". Спикер Законодательного Собрания поручил профильному комитету продолжить разработку инициативы.

Ранее сообщалось, что более 1200 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Напомним также, что более 17,2 тысячи нижегородцев стали донорами крови за 8 месяцев 2023 года.

Почти 20 тысяч жителей Нижнего Новгорода стали донорами в 2022 году.