Евгений Люлин поддержал инициативу Центра крови и ОНФ об учреждении почетного звания для нижегородских доноров

Фото: пресс-служба ЗСНО
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин провел встречу с инициативной группой представителей Центра крови, Народного фронта и сообщества доноров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В ходе совещания было высказано предложение об учреждении двух региональных званий для нижегородских доноров: "Почетный донор" и "Донорская Слава".
Первое почетное звание предлагается вручать начинающим донорам с числом донаций 50 (20 крови, 30 плазмы).
Награда "Донорская Слава Нижегородской области" будет полагаться донорам, имеющим 80 донаций крови и 120 плазмы. Как было отмечено представителей Центра крови, сегодня в Нижегородской области таких добровольцев около 300 человек. В регионе совершается самое большое количество выездных донорских акций в России.
"Идея интересная. Существуют федеральные звания для доноров и материальное поощрение. Однако этой чести удостаиваются единицы. На уровне области надо поддержать тех, кто только начинает сдавать кровь, повысить их общественный статус, усилить мотивацию", - подчеркнул Евгений Люлин.
На встрече было принято решение, что первым шагом на пути к почетным званиям должен стать конкурс на лучший дизайн областных знаков "Почетный донор" и "Донорская Слава". Спикер Законодательного Собрания поручил профильному комитету продолжить разработку инициативы.
Ранее сообщалось, что более 1200 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.
Напомним также, что более 17,2 тысячи нижегородцев стали донорами крови за 8 месяцев 2023 года.
Почти 20 тысяч жителей Нижнего Новгорода стали донорами в 2022 году.
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