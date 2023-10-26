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Спорт

Как минимум 73 катка откроется в Нижнем Новгороде этой зимой

02 ноября 2023 15:27  [84] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своих соцсетях поделился планами об открытии ледовых катков на территории областного центра. Сколько их будет в итоге - пока решается.

Мэр рассказал, что департамент спорта прорабатывает вопрос заливки тех или иных площадок в зависимости от их востребованности. Так, например, под вопросом оказался каток у кинотеатра "Россия".

При этом уже есть утверждённые площадки, где катки будут точно открыты. Решения приняты по 73 объектам - это значительно больше, чем в прошлом году.

Так, в парке "Швейцария" каток разместится возле детского центра. Традиционно, он будет оформлен световой иллюминацией, оборудован раздевалкой, кассой и прокатом коньков, катания будут сопровождаться музыкой. Также катки откроются в Автозаводском парке, в парке 1 Мая и Сормовском парке.

Ледовые площадки зимой будут действовать на стадионах "Труд", "Старт", "Динамо" и на территории "Спорт Порт" у стадиона "Нижний Новгород".

Кроме того, муниципальный центр спортивных объектов и ГТО зальёт 35 дворовых хоккейных площадок. Ещё 29 катков зальют на территориях школ, включая коробку на стадионе "Водник".

Юрий Шалабаев добавил, что заливка стартует при устойчивых отрицательных температурах.

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Теги:
зима Каток Юрий Шалабаев
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