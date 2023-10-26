Донорами крови за 10 месяцев 2023 года стали более 18,7 тысячи нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Донорами крови за 10 месяцев 2023 года стали более 18,7 тысячи нижегородцев. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови им. Н.Я. Климовой.

Согласно информации, всего в регионе в январе-октябре было совершено почти 52 тысячи донаций крови и ее компонентов.

Главный врач НОЦК Сергей Чистяков отметил, что в этом году уже более двух тысяч нижегородцев стали донорами крови впервые.

Как отмечают в областной службе крови, росту интереса к донорскому движению, в частности, способствуют выездные донорские акции, число которых с начала года превысило 600. Также активно ведется работа по привлечению нижегородцев к HLA-типированию, что помогает найти генетических близнецов для помощи онкогематологическим пациентам.

Как рассказала заведующая отделом комплектования доноров НОЦК Галина Бодунова, сейчас идет актуализация сведений о 21 возможном доноре гемопоэтических стволовых клеток.12 нижегородцев уже сдали кровь для подтверждающего типирования.

Ранее сообщалось, что более 1200 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга.