Более 1200 нижегородцев вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга Общество

Фото: Штаб Общественной поддержки

В нижегородском Штабе общественной поддержки 31 октября прошла акция #ДавайВступай! по пополнению Федерального регистра доноров костного мозга.

Участие в ней приняли активные нижегородцы, которые сдали кровь, чтобы в дальнейшем они смогли пройти процедуру трансплантации гемопоэтических клеток и при необходимости помочь победить страшную болезнь, связанную со злокачественными заболеваниями крови: лейкозы, лимфомы, апластичные анемии, тяжёлые аутоиммунные нарушения, затрагивающие механизмы кроветворения.

Как отметили специалисты областного Центра крови и Приволжского окружного медицинского центра, единственный способ сохранить жизнь пациенту — заменить поврежденные клетки кровеносной системы здоровыми клетками донора.

"С начала 2023 года более 1200 нижегородцев уже вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, из них более 650 – в рамках Всероссийского марафона донорства #ДавайВступай! На территории Нижегородской области акция продлится до 10 ноября 2023 года", - пояснила специалист по связям с общественностью Нижегородского областного центра крови Елена Сидорова-Мелихова.

"Возможность спасти чью-то жизнь – бесценно. Поэтому сомнений в том, чтобы принять участие в акции, у наших активистов не было ни секунды. Бытуют разные мнения – что это страшно, сложно. Но по факту процедура занимает всего несколько минут. Берут буквально 4 миллилитра крови. Очень надеюсь, что в дальнейшем мы сможем помочь кому-то победить болезнь и вновь стать здоровым. Быть донором – это здорово и почетно", - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Инициатор акции - Федеральное медико-биологическое агентство. Региональным организатором акции выступили Нижегородский областной центр крови имени Н.Я.Климовой и Приволжский окружной медицинский центр.

Подробнее об акции можно посмотреть на сайте kmdonor.ru.

Горячая линия донорства костного мозга (звонок по России бесплатный): 8-800-550-29-77.