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Общество

Олег Лавричев: "Девиз наших предков "Купно за едино" сегодня вновь звучит призывом для патриотов своего Отечества"

04 ноября 2023 09:30  [1] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем народного единства.

"Девиз наших предков Минина и Пожарского "Купно за едино", спасших Россию от польско-литовских захватчиков четыре века назад, сегодня вновь звучит призывом для патриотов своего Отечества, а подвиг героев народного ополчения служит нам примером.

Единым порывом каждый из нас в меру своих сил делает все для победы над нацизмом, поднявшим голову на территории Украины и постепенно поражающим державы, привыкшие считать себя оплотом демократии, нравственности, свободы и справедливости.

В любые, даже самые смутные и тяжелые времена наш народ с верой в Бога стоял за родную землю, придерживаясь истины: пока мы едины, мы непобедимы. И сегодня Россия сильна в своем единстве и любви к Родине. Пусть так будет всегда!

В этот знаменательный день от души желаю вам крепкого здоровья, бодрости и твердости духа, счастья и благополучия!" - сказал Олег Лавричев.

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Теги:
Олег Лавричев Праздники
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