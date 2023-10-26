Олег Лавричев: "Девиз наших предков "Купно за едино" сегодня вновь звучит призывом для патриотов своего Отечества" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем народного единства.

"Девиз наших предков Минина и Пожарского "Купно за едино", спасших Россию от польско-литовских захватчиков четыре века назад, сегодня вновь звучит призывом для патриотов своего Отечества, а подвиг героев народного ополчения служит нам примером.

Единым порывом каждый из нас в меру своих сил делает все для победы над нацизмом, поднявшим голову на территории Украины и постепенно поражающим державы, привыкшие считать себя оплотом демократии, нравственности, свободы и справедливости.

В любые, даже самые смутные и тяжелые времена наш народ с верой в Бога стоял за родную землю, придерживаясь истины: пока мы едины, мы непобедимы. И сегодня Россия сильна в своем единстве и любви к Родине. Пусть так будет всегда!

В этот знаменательный день от души желаю вам крепкого здоровья, бодрости и твердости духа, счастья и благополучия!" - сказал Олег Лавричев.