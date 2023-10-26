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Общество

Первый Центр VR-параспорта открылся в Нижнем Новгороде

03 ноября 2023 10:39  [1] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Первый Центр VR-параспорта открылся в Нижнем Новгороде на площадке Нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Инватур".

Как рассказали в городском департаменте социальных коммуникаций, открытие такого центра стало возможным в рамках проекта "Инклюзивный фиджитал", ставшего победителем городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2023 году.

Фиджитал-спорт включает в себя сочетание физических упражнений и компьютерных игр. Несколько лет назад "Инватур" впервые применил эту инновационную методику для социальной реабилитации людей с инвалидностью, а проведённые затем исследования показали её эффективность.

В департаменте отметили, что популярность фиджитал-спорта растёт, и благодаря открытию Центра VR-параспорта возможность заниматься им появилась и у нижегородцев с инвалидностью. Они смогут попробовали свои силы, например, в лазерном биатлоне, напольном кёрлинге, играх виртуальной реальности - с эффектом полного погружения.


В открытии Центра приняли участие люди с инвалидностью, их родственники, а также реабилитологи. Гости поближе познакомились с современным оборудованием виртуальной реальности, а также с новыми видами адаптивного спорта.

В Центре можно будет не только потренироваться, но и попробовать свои силы в работе на современном технологическом оборудовании, получить консультацию по правовым вопросам, пообщаться с друзьями.

В рамках проекта "Инклюзивный фиджитал" запланированы мастер-классы в учебных заведениях, в которых имеются студенты с инвалидностью, а также инклюзивные соревнования.

Напомним, победителями конкурса социальных проектов "Открытый Нижний" в 2023 году стали 37 проектов, представленных нижегородскими некоммерческими организациями. Благодаря этому будут организованы познавательные, творческие, благотворительные, межэтнические, спортивные, экологические мероприятия, которые объединят горожан по тематическим направлениям.

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Теги:
Инвалиды Социальные проекты Технологии
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