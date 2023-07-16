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Общество

Победителями конкурса "Открытый Нижний" стали 37 социальных проектов

21 июля 2023 09:49  [1] Общество

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса социальных проектов "Открытый Нижний". Как сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики, победителями стали 37 проектов. представленных нижегородскими некоммерческими организациями.

Напомним, конкурс стартовал в мае. Подать заявку могли НКО, зарегистрированные в качестве юридических лиц. Социальный проект необходимо будет реализовать на территории Нижнего Новгорода до 30 ноября 2023 года.

Участникам предлагалось семь тематических направлений: "Дружный Нижний", "Активный Нижний", "Культурный Нижний", "Зелёный Нижний", "Социальный Нижний", "Патриотичный Нижний" и "Молодой Нижний".

Проекты оценивал экспертный совет, в котором были представлены члены Общественной палаты Нижнего Новгорода, представители экспертного и научного сообщества, городской администрации и депутаты Гордумы.

"По итогам конкурса "Открытый Нижний" будет реализовано много интересных и качественных проектов, которые принесут пользу как самому городу, так и его жителям. Очень радует, что многие проекты нацелены на вовлечение жителей, перспективу и долгосрочное развитие", - рассказала депутат Гордумы Оксана Дектерева.

"Приятно осознавать, что в нашем городе так много активных и инициативных нижегородцев. Каждый представленный проект интересен по-своему и несёт свой вклад в социальное развитие города", - добавил председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горин.

Согласно информации, в рамках направлений будут организованы познавательные, творческие, благотворительные, межэтнические, спортивные, экологические мероприятия, которые объединят горожан по тематическим направлениям.

Полные список проектов-победителей конкурса "Открытый Нижний" в 2023 году можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что в этом году призовой фонд увеличен до 15 млн рублей. Победители конкурса получат субсидии из городского бюджета: до 500 тысяч рублей - для компаний, работающих более одного года, и до 200 тысяч рублей - для более молодых организаций.

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Теги:
Конкурсы НКО Социальные проекты
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