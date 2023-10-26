АПЗ организовал музыкальный вечер "Связь поколений" Общество

Фото: Екатерина Ядрова

Арзамасский приборостроительный завод организовал музыкальный вечер "Связь поколений" для молодежи и ветеранов завода, приуроченный к 105-летию П.И. Пландина. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Мероприятие прошло в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького.

Собравшиеся посмотрели фильм-презентацию о П.И. Пландине.

Кроме того, заводчане приняли участие в музыкальном баттле. Прозвучали как русские народные песни ("Ой мороз, мороз", "Валенки" и другие), так и хиты 90-х ("Белые розы", "Видели ночь").

Мероприятие состоялось благодаря активистам Молодежного совета АПЗ - это инженеры-электроники отдела главного конструктора Василий Павлов и Кирилл Гетигежев.

"Нам очень понравился такой формат музыкальных встреч с молодежью. Петь современные песни здорово! Времени на подготовку было немного, и тексты мы подглядывали в листочках, но атмосферу вечера это не испортило. Лучше всего у нас вышла "Ягода малинка" из репертуара Хабиба", - поделилась впечатлениями ветеран АПЗ Людмила Хальзова.

Ранее сообщалось, что мемориальную доску Павлу Пландину установили на доме №1 по улице Калинина в Арзамасе.