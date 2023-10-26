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Культура и отдых

Тридцатый фестиваль "Новые имена" пройдет в Нижегородской филармонии 5-6 ноября

03 ноября 2023 13:24  [53] Культура и отдых

Юбилейный XXX фестиваль "Новые имена" пройдет в Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича 5 и 6 ноября. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как отмечают организаторы, цель фестиваля - поиск и поддержка нижегородских молодых талантов.

В Кремлевском концертном зале выступят талантливые солисты в возрасте от 6 до 16 лет и лучшие детские музыкальные ансамбли, прошедшие конкурсный отбор авторитетного жюри с участием известных нижегородских деятелей искусств. Выступления будет сопровождать Академический симфонический оркестр под управлением  главного дирижера Нижегородской филармонии, народного артиста России Владимира Понькина и дирижера Владимира Добровольского.

Также на втором этаже филармонии юные нижегородцы-художники представят выставку своих картин. Экспозиция разместится в фойе второго этажа филармонии.

Всего на участие в фестивале было подано 135 заявок, из которых было отобрано 32 музыканта-солиста, три дуэта (баянный, фортепианный, саксофон и фортепиано) и 13 художников из детских музыкальных и художественных школ, школ искусств, а также средних специальных учебных заведений.

По итогам двух фестивальных дней победителей наградят стипендиями межрегионального общественного благотворительного фонда "Новые имена", стипендиями губернатора Нижегородской области и стипендиями главы администрации Нижнего Новгорода.

Ознакомиться с программой и купить билеты можно на сайте Нижегородской филармонии.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели и политики выступят на благотворительном спектакле.

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Теги:
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