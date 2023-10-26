Россия в октябре заняла первое место по турпотоку на Пхукет Общество

Фото: с сайта coral.ru

Около 62 тысяч российских туристов побывали в октябре в провинции Таиланда - острове Пхукет. Россия опередила даже Китай и заняла первое место по турпотоку на курортный остров. Об этом рассказали в иммиграционном бюро Пхукета.

Согласно информации, с начала 2023 года в международный аэропорт Пхукета прилетели около 600 тысяч россиян. В сентябре и октябре наша страна лидировала по количеству приехавших на остров туристов.

Как сообщает телеканал "360", по официальным данным в сентябре на острове побывали 40,2 тысячи россиян, в октябре - 62 тысячи.

Причём указывается, что реальное количество посетивших провинцию граждан России может быть значительно больше - ведь туристы, прилетевшие внутренними рейсами из других тайских городов, не учитывались.

Из Китая, занявшего второе место по количеству туристов, в октябре на остров прибыли 36,4 тысячи человек. Третье место - у Австралии с 22,7 тысячи туристов. Четвёртое и пятое места - у Индии и Германии: 19,8 и 13,5 тысячи человек соответственно.

Напомним, что правительство Таиланда продлило безвизовый режим для туристов из России с 30 до 90 дней. Данная мера будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024.