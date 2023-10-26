Стимулирующие выплаты получили 175 нижегородских медиков дефицитных специальностей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Стимулирующие выплаты в рамках региональной программы поддержки за 10 месяцев текущего года получили 175 медиков дефицитных специальностей. Об этом сообщила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Согласно информации, программа направлена на восполнение дефицита медицинских кадров в бюджетных лечебных учреждениях. При условии заключении договора медики в течение пяти лет получают единовременную выплату, которая составляет 1 млн рублей для врачей и 500 тысяч рублей для специалистов со средним медицинским образованием.

В 2023 году участниками программы стали 73 врача и 102 средних медицинских работника.

В частности, в государственных больницах в рамках программы начали работать 15 участковых терапевтов, 11 хирургов, 6 неврологов, 4 анестезиолога-реаниматолога, 4 участковых педиатра, 4 акушера-гинеколога и врачи еще 17 узких специальностей.

Среди среднего медперсонала к программе присоединились уже 88 медицинских сестер, 10 рентгенолаборантов и 4 фельдшера скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что около 50 медиков трудоустроены по программе "Земский доктор" в Нижегородской области с начала года.