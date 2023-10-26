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Общество

"Большой этнографический диктант" стартовал в Нижегородской области

03 ноября 2023 16:25  [48] Общество

Международная просветительская акция VIII "Большой этнографический диктант" стартовала 3 ноября. Об этом сообщили в Доме народного единства.

Нижегородцы смогут написать диктант на площадке Дома народного единства 4 ноября в в рамках фестиваля "Россия объединяет".  

Также до 8 ноября можно написать диктант в онлайн форме на сайте. Здесь же до 13 ноября будут опубликованы правильные ответы, а итоги акции подведут 12 декабря. Задания составлены в формате теста. Максимально возможный результат - 100 баллов.

Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к многообразию и богатству российской культуры. Акция направлена на укрепление согласия, межэтнического мира и национального единства народов России.

"В этом году в Нижегородской области Дом народного единства станет одной из центральных площадок этнографического диктанта. Мы считаем, что это символично. Сохранение мирных межэтнических взаимоотношений – одна из важнейших задач Дома народного единства. Такие же цели у просветительской акции", - отмечает руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Задания диктанта разделены на две возрастных категории: до 16 лет и старше 16 лет. Юным участникам предстоит ответить на 20 общефедеральных вопросов. Взрослым – на 20 общих и 10 региональных. В каждом округе местный блок состоит из заданий, отражающих уникальность и самобытность региона.

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Теги:
Диктант
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