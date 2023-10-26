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Общество

Одиннадцать территорий благоустроили в Арзамасе по программе ФКГС в 2023 году

03 ноября 2023 17:33  [94] Общество
Фото: Telegram-канал Александр Щелоков

Фото: Telegram-канал Александр Щелоков

В 2023 гоу в Арзамасе по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 11 территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Арзамаса Александр Щелоков.

По его словам, одним из самых больших объектов стал двор дома №204 на проспекте Ленина. Самым трудоемким оказался процесс асфальтирования территории.

"Та же история на ул. Зеленой, у домов 36, 38 – по 6 и 8 подъездов. Работали также на ул. Нижегородской, д.20,18, 9 Мая, д.5/1, Короленко, д.12, пр.Ленина, 162, 204, Калинина, 10,40, 11 мкр., д.7.", - отметил глава города.

Перечень работ по дворам во многом схож: это ремонт подъезда к дому, установка ограждения, бортовых камней, лавочек, местами освещения.

"Тот минимум, без которого территория как минимум не ухоженно выглядит", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что благоустройство выполняют жилищно-строительные кооперативы и управляющие компании, которые обслуживают многоквартирные дома. Общая сумма субсидии, направленной на возмещение затрат за проведенные работы, в этом году составила свыше 26 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пляжная зона "Малибу" появилась в Володарске благодаря нацпроекту ФКГС.

Кроме того, еще три сквера благоустроили в Приокском районе. 

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Теги:
Арзамас ФКГС
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