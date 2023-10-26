Выставка "Легкое чтение: книжки в картинках" открылась в НГХМ Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Выставка "Легкое чтение: книжки в картинках" открылась в НГХМ|Русское искусство. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на выставке нижегородцы смогут ознакомиться с акварелью, гравюрами, литографией, иллюстрированными книгами XV-XX веков, а также произведениями декоративно-прикладного искусства.

Так, для экспозиции были отобраны западноевропейские и русские лицевые издания, оказавшие большое влияние на развитие книжной графики XX-XXI веков. Представлены гравюры на библейские сюжеты известного немецкого издателя Мартина Энгельбрехта и отдельные листы из Theatrum biblicum голландца Николаса Пискатора.

Впервые на выставке будет экспонироваться редкое издание "Золотой легенды" Якова Ворагинского, опубликованное в Нюрнберге в 1488 году.

Кроме того, совместно с НИУ ВШЭ – Нижний Новгород организована параллельная программа выставки. 11 ноября в 13:00 младший научный сотрудник центра языка и мозга ВШЭ Владислава Староверова проведет лекцию "Как дети учатся читать: психолингвистические исследования чтения". Посетителям расскажут том, что делать, если ребенок читает медленно, и как понять, что навыки чтения нарушены.

12 ноября в 13:00 кандидат филологических наук, научный сотрудником центра языка и мозга Вышки Светлана Дорофеева на лекции "Мозговые механизмы чтения: что известно науке о том, какие области мозга задействованы в процессе чтения" расскажет о методах изучения механизмов чтения.

3 декабря в 13:00 академический руководитель программы "Филология" НИУ ВШЭ Мария Гельфонд проведет "медленное чтение". Слушатели узнают, как медленное чтение формирует читательские пристрастия и даже картину мира. Попасть на встречи параллельной программы можно по билету на выставку.

Выставка "Легкое чтение: книжки с картинками" будет работать до 14 января 2024 года.

Напомним, библиотеки и музеи Нижнего Новгорода присоединятся к "Ночи искусств" 4 ноября.