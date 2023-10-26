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Выставка "Легкое чтение: книжки в картинках" открылась в НГХМ|Русское искусство. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, на выставке нижегородцы смогут ознакомиться с акварелью, гравюрами, литографией, иллюстрированными книгами XV-XX веков, а также произведениями декоративно-прикладного искусства.
Так, для экспозиции были отобраны западноевропейские и русские лицевые издания, оказавшие большое влияние на развитие книжной графики XX-XXI веков. Представлены гравюры на библейские сюжеты известного немецкого издателя Мартина Энгельбрехта и отдельные листы из Theatrum biblicum голландца Николаса Пискатора.
Впервые на выставке будет экспонироваться редкое издание "Золотой легенды" Якова Ворагинского, опубликованное в Нюрнберге в 1488 году.
Кроме того, совместно с НИУ ВШЭ – Нижний Новгород организована параллельная программа выставки. 11 ноября в 13:00 младший научный сотрудник центра языка и мозга ВШЭ Владислава Староверова проведет лекцию "Как дети учатся читать: психолингвистические исследования чтения". Посетителям расскажут том, что делать, если ребенок читает медленно, и как понять, что навыки чтения нарушены.
12 ноября в 13:00 кандидат филологических наук, научный сотрудником центра языка и мозга Вышки Светлана Дорофеева на лекции "Мозговые механизмы чтения: что известно науке о том, какие области мозга задействованы в процессе чтения" расскажет о методах изучения механизмов чтения.
3 декабря в 13:00 академический руководитель программы "Филология" НИУ ВШЭ Мария Гельфонд проведет "медленное чтение". Слушатели узнают, как медленное чтение формирует читательские пристрастия и даже картину мира. Попасть на встречи параллельной программы можно по билету на выставку.
Выставка "Легкое чтение: книжки с картинками" будет работать до 14 января 2024 года.
Напомним, библиотеки и музеи Нижнего Новгорода присоединятся к "Ночи искусств" 4 ноября.
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