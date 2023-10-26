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Культура и отдых

Видеоинсталляцию ко Дню народного единства создадут на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля

04 ноября 2023 14:35  [93] Культура и отдых
Видеоинсталляцию ко Дню народного единства создадут на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля

Видеоинсталляцию ко Дню народного единства создадут на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля

Видеоинсталляцию ко Дню народного единства создадут на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, 3D-мэппинг будет включен с 18:00 4 ноября до 2:00 5 ноября.

В видеопроекции будет рассказана история второго народного ополчения, которое собрали в Нижнем Новгороде в 1611 году купец Козьма Минин и полководец Дмитрий Пожарский.

"В праздничной инсталляции представлены образы русских богатырей, воинов и вдохновителей народного ополчения — Минина и Пожарского", - пояснил замгубернатора Юрий Ильин.

Доступ к просмотру свободный. Проекция будет видна с площади Минина и Пожарского.

Ранее сообщалось, что нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня народного единства.

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Теги:
Кремль
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