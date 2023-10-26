Видеоинсталляцию ко Дню народного единства создадут на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля
Видеоинсталляцию ко Дню народного единства создадут на фасаде Дмитриевской башни Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Согласно информации, 3D-мэппинг будет включен с 18:00 4 ноября до 2:00 5 ноября.
В видеопроекции будет рассказана история второго народного ополчения, которое собрали в Нижнем Новгороде в 1611 году купец Козьма Минин и полководец Дмитрий Пожарский.
"В праздничной инсталляции представлены образы русских богатырей, воинов и вдохновителей народного ополчения — Минина и Пожарского", - пояснил замгубернатора Юрий Ильин.
Доступ к просмотру свободный. Проекция будет видна с площади Минина и Пожарского.
Ранее сообщалось, что нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня народного единства.
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