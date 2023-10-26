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Культура и отдых

Памятник патриарху Гермогену открыли в Нижнем Новгороде

04 ноября 2023 15:17  [54] Культура и отдых
Памятник патриарху Гермогену открыли в Нижнем Новгороде

Памятник патриарху Гермогену открыли в Нижнем Новгороде

Памятник патриарху Гермогену открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, монумент установлен напротив Казанской церкви на Зеленском съезде. Композиция, выполненная в форме киота, создана из бронзы. С одной стороны представлена фигура патриарха Гермогена в темнице Чудова монастыря, пишущего грамоту в Нижний Новгород с призывом освободить Русь от поляков; а с обратной изображены руководители народного ополчения Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, читающие эту грамоту, на фоне Нижегородского кремля.

Также на монументе изображена икона Казанской Божией матери. Этот чудотворный образ был явлен в 1579 году в Казани, где первоначально служил священноиерей Ермолай, будущий патриарх Гермоген. С этой иконой нижегородское ополчение в 1612 году двинулось освобождать от польских интервентов первопрестольный град Москву.

"Судьба патриарха Гермогена тесно связана с великими событиями Смутного времени и явлением Казанской иконы Богоматери, день которой мы также отмечаем сегодня. Читая биографию Гермогена, просто поражаешься его невероятной воле, преданности вере и Отечеству. Он мог предать, отречься, но не сделал этого, а завершая земную жизнь, благословил спасителей Родины - ополченцев Минина и Пожарского. Памятник ему дополняет ансамбль площади, на которой и разворачивались основные события, связанные с ополчением. Это наша дань исторической правде и справедливости", - прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершил чин освящения памятника. Также в торжественной церемонии открытия участвовали замгубернатора Петр Банников и председатель ЗС НО Евгений Люлин, председатель централизованной религиозной организации "Духовное управление мусульман Нижегородской области" Гаяз Закиров.

Напомним, на литургии 4 ноября Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл представил верующим считавшуюся утраченной более 100 лет назад Казанскую икону Божьей Матери.

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Теги:
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