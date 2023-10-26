Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Общественные обсуждения планировки территории под метро в Сормове
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
04 ноября 2023 19:46  [1] Турнир "Футбол объединяет" состоялся в Нижнем Новгороде
03 ноября 2023 18:46  [289] Семь спортивных клубов Нижнего Новгорода сыграют в единой форме в рамках проекта "Вместе за Нижний"
03 ноября 2023 15:06  [324] ХК "Торпедо" не будет проводить матч на стадионе "Нижний Новгород"
03 ноября 2023 11:25  [308] Фан-зона ФК "Пари Нижний Новгород" появится в ТРЦ "Океанис"
02 ноября 2023 15:27  [400] Как минимум 73 катка откроется в Нижнем Новгороде этой зимой
01 ноября 2023 17:32  [439] Всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу идёт в Нижегородской области
01 ноября 2023 12:27  [430] Всероссийский турнир по следж-хоккею стартовал в Нижнем Новгороде
01 ноября 2023 11:02  [448] Совместный фан-магазин спортивных клубов может появиться в Нижнем Новгороде
31 октября 2023 18:18  [502] Защитник нижегородского "Торпедо" Глеб Иванов перешел в "Северсталь"
31 октября 2023 14:33  [472] Нижегородцы завоевали 4 медали на Международных соревнованиях по киокушин каратэ
Спорт

Турнир "Футбол объединяет" состоялся в Нижнем Новгороде

04 ноября 2023 19:46  [1] Спорт
Турнир Футбол объединяет состоялся в Нижнем Новгороде

Турнир Футбол объединяет состоялся в Нижнем Новгороде

"Футбол объединяет": в День народного единства молодогвардейцы провели турнир среди профессионалов и любителей. Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО "Единой России".

В частности, согласно информации, волонтеры регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" в День народного единства провели в Нижнем Новгороде футбольный турнир, посвященный объединению людей вокруг спорта.

На площадке спортивной школы "Новое поколение" собрались шесть команд различного уровня: от дворовых для любителей до профессионалов-участников соревнований различного уровня.

Игры никого не оставили равнодушным на поле и на его бровке. Участники активно обменивались опытом выступлений в спортивных лигах Нижнего Новгорода и региона, Все получили позитивные эмоции, и никто не ушел без подарков.

"Это мой первый опыт организации турнира. Когда прошел этап награждения, каждая команда выражала нам благодарность за приглашение. Очень рад, что у нас вместе получилось провести такое объединяющее и захватывающее мероприятие. Отдельное спасибо хочу сказать каждой команде, без которой ничего бы не состоялось. Также хочу поблагодарить наш Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" за оказанную помощь. Дальше - больше!" - сказал организатор мероприятия, активист МГЕР Автозаводского района Михаил Воронов.

Напомним, создание условий для занятий спортом, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph