Турнир "Футбол объединяет" состоялся в Нижнем Новгороде Спорт

Турнир Футбол объединяет состоялся в Нижнем Новгороде

"Футбол объединяет": в День народного единства молодогвардейцы провели турнир среди профессионалов и любителей. Об этом сообщили в пресс-службе РИК НРО "Единой России".

В частности, согласно информации, волонтеры регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" в День народного единства провели в Нижнем Новгороде футбольный турнир, посвященный объединению людей вокруг спорта.

На площадке спортивной школы "Новое поколение" собрались шесть команд различного уровня: от дворовых для любителей до профессионалов-участников соревнований различного уровня.

Игры никого не оставили равнодушным на поле и на его бровке. Участники активно обменивались опытом выступлений в спортивных лигах Нижнего Новгорода и региона, Все получили позитивные эмоции, и никто не ушел без подарков.

"Это мой первый опыт организации турнира. Когда прошел этап награждения, каждая команда выражала нам благодарность за приглашение. Очень рад, что у нас вместе получилось провести такое объединяющее и захватывающее мероприятие. Отдельное спасибо хочу сказать каждой команде, без которой ничего бы не состоялось. Также хочу поблагодарить наш Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" за оказанную помощь. Дальше - больше!" - сказал организатор мероприятия, активист МГЕР Автозаводского района Михаил Воронов.

Напомним, создание условий для занятий спортом, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".