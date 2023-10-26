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Общество

Администрация Нижнего Новгорода закупит 4 легковых автомобиля

05 ноября 2023 15:11  [479] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода закупит 4 легковых автомобиля. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, транспорт будет поставлен для нужд МКУ "Автохозяйство управления делами администрации города Нижнего Новгорода". На закупку выделено почти 6 млн рублей.

Подрядчик должен будет предоставить четыре черных седана с механической коробкой передач. Автомобили должны быть новыми, произведенными в 2023, пробег - не более 50 км.

Транспорт необходимо предоставить до 10 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" получил новый клубный автобус.

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Теги:
Автомобили Администрация Нижнего Новгорода
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