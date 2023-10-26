Главный тренер ФК "Пари НН" Сергей Юран обратил внимание на ошибки после поражения от ЦСКА Спорт

Фото: fcnn.ru

Главный тренер ФК "Пари НН" Сергей Юран высказался об игре с ЦСКА, прошедшей в Москве в рамках 14 тура чемпионата России по футболу, сообщается на сайте fcnn.ru.

Как отметил наставник "горожан", несмотря на поражение со счетом 2:3, игрой своей команды в целом он доволен.

Что касается итогового результата, то, по словам Сергея Юрана, к поражению привели нелепые ошибки и вынужденные замены.

"У нас сегодня многое получалось. Забили два мяча в первом тайме, имели еще моменты. Но всё перечеркнули индивидуальные ошибки. Пропустили три нелепых мяча. Второй и третий голы вообще однотипные: с одного фланга пришли", - добавил главный тренер ФК "Пари НН".

Ранее сообщалось, что фан-зона ФК "Пари Нижний Новгород" появится в ТРЦ "Океанис".