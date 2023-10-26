Фан-зона ФК "Пари Нижний Новгород" появится в ТРЦ "Океанис" Спорт

Фан-зона ФК "Пари Нижний Новгород" появится в ТРЦ "Океанис". Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, для просмотра матча с ЦСКА 5 ноября на главной сцене "Океаниса" будет установлен большой экран. Трансляция начнется в 16:30.

В фан-зоне также можно будет купить символику "Пари НН" и фирменный мерч.

Также Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что для болельщиков изменятся правила регистрации для поездки на выездные матчи, которые организует клуб. На матч 5 ноября "Пари НН" отправит в Москву 4 автобуса с болельщиками.

Теперь на участие в выездном матче не будут приниматься анонимные заявки, необходимо оставить контактные данные и подтвердить свое намерение поехать за 12 часов до выезда.

Сейчас ФК "Пари Нижний Новгород" с 20 очками после 13 матчей занимает 6 место в Российской премьер-лиге.

Напомним, свою фан-зону во время выездных матчей также организует хоккейный клуб "Торпедо". Она находится в ЦУМе.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари Нижний Новгород" будет сотрудничать со школами региона.