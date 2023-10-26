"Поезд здоровья "Вместе против диабета" прибудет в Нижний Новгород Общество

Торжественная встреча "Поезда здоровья "Вместе против диабета" состоится в Нижнем Новгороде 8 ноября в 11:00 на железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Согласно информации, во встрече поезда примут участие представители органов власти Нижегородской области и города Нижнего Новгорода, работники Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", жители региона.

Приём медицинскими специалистами в Нижнем Новгороде будет проводиться на втором этаже центрального зала железнодорожного вокзала (левое крыло) 8 ноября (с 11:00 до 17:00) и 9 ноября (с 09:00 до 12:00). Все желающие смогут получить талоны на обследование в регистратуре и пройти следующее обследование: биоимпедансометрия; антропометричесие показатели; экспресс-анализ на глюкозу; пикфлуометрия; тонометрия глаза; ЭКГ; УЗИ щитовидной железы; онкоскрининг щитовидной железы; консультация терапевта, эндокринолога.

Напомним, проект реализуется в рамках Всероссийской информационно-просветительской акции, организованной ОАО "РЖД" совместно с учреждениями здравоохранения системы "РЖД-Медицина" при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы, Министерства здравоохранения Российской Федерации и АНО "Национальные приоритеты".

Основная цель проекта – повышение осведомленности людей о сахарном диабете и объединение усилий государственных, частных и общественных организаций, а также врачей и пациентов в борьбе с этим заболеванием. В ходе акции специально назначенный поезд, оснащенный медицинским оборудованием, следует по маршруту Владивосток – Москва с остановками в населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что новый туристический поезд для школьников отправился из Нижнего Новгорода в Волгоград.