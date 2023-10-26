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Студент нижегородского вуза лишился более 500 тысяч рублей при обмене валюты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, иностранный студент нашел в интернете объявление о переводе иностранной валюты в российские рубли. По ссылке он ввел данные банковской карты, средства с нее были списаны, однако рубли на карту так и не поступили.
Сумма ущерба составила 543 тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.3 УК РФ (мошенничество).
Ранее сообщалось, что арзамасец лишился 215 тысяч рублей при заказе интим-услуг.
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