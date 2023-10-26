Студент нижегородского вуза лишился более 500 тысяч рублей при обмене валюты Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Студент нижегородского вуза лишился более 500 тысяч рублей при обмене валюты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, иностранный студент нашел в интернете объявление о переводе иностранной валюты в российские рубли. По ссылке он ввел данные банковской карты, средства с нее были списаны, однако рубли на карту так и не поступили.

Сумма ущерба составила 543 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.3 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что арзамасец лишился 215 тысяч рублей при заказе интим-услуг.