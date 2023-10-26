Реестр объектов монументально искусства утвержден в Нижегородской области

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Экспертный совет при министерстве культуры Нижегородской области утвердил реестр объектов монументально-декоративного искусства советского периода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, в реестре учли 128 объектов, разделенных на пять категорий, исходя из их художественной ценности. В первые три категории вошли наиболее ценные работы.
Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова подчеркнула, что реестр не только отражает текущий статус ценности и сохранности объектов, но и позволяет расставить приоритеты, с какими произведениями предстоит работать в первую очередь.
Ознакомиться с полным реестром объектов монументально-декоративного искусства можно на сайте Минкультуры региона.
Наталья Суханова добавила, что в дальнейшем будет разработана нормативная база для сохранения таких объектов.
Напомним, в марте 2023 года в Нижегородской области появилась онлайн-карта объектов советского монументально-декоративного искусства.
Также ранее сообщалось, что советскую мозаику начали восстанавливать на фасаде дома по улице Березовской в Нижнем Новгороде.
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