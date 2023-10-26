Реестр объектов монументально искусства утвержден в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Экспертный совет при министерстве культуры Нижегородской области утвердил реестр объектов монументально-декоративного искусства советского периода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в реестре учли 128 объектов, разделенных на пять категорий, исходя из их художественной ценности. В первые три категории вошли наиболее ценные работы.

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова подчеркнула, что реестр не только отражает текущий статус ценности и сохранности объектов, но и позволяет расставить приоритеты, с какими произведениями предстоит работать в первую очередь.

Ознакомиться с полным реестром объектов монументально-декоративного искусства можно на сайте Минкультуры региона.

Наталья Суханова добавила, что в дальнейшем будет разработана нормативная база для сохранения таких объектов.

Напомним, в марте 2023 года в Нижегородской области появилась онлайн-карта объектов советского монументально-декоративного искусства.

Также ранее сообщалось, что советскую мозаику начали восстанавливать на фасаде дома по улице Березовской в Нижнем Новгороде.