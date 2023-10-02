Советскую мозаику начали восстанавливать на фасаде дома по улице Березовской

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru
Восстановление мозаичного панно "Быстрее, выше, сильнее", созданного к Олимпиаде-80, началось на фасаде дома №118 по улице Березовской в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в региональном министерстве культуры, мозаика "Быстрее, выше, сильнее" в Московском районе является одной из самых больших в Нижнем Новгороде.
Панно создавалось в течение трех лет художниками-монументалистами Горьковского творческого производственного комбината под руководством Валентина Любимова.
Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что ситуация с сохранением советского монументально-декоративного искусства является непростой, в том числе в связи с отсутствием нормативной базы.
"В сентябре при министерстве культуры собрали экспертный совет, который начал ревизию имеющихся в регионе объектов для того, чтобы выявить ценность и уровень сохранности каждого. На основе этой информации будем искать варианты создания пилотного регионального механизма", - добавила она.
После полного демонтажа мозаика уедет к реставраторам, где по авторским эскизам Валентина Любимова начнется процесс восстановления. Вторым этапом станут работы непосредственно в мастерских и изготовление смальты для воссоздания утраченных элементов панно.
Возвращение панно "Выше, быстрее, сильнее" на свое место запланировано летом 2024 года.
Как сообщалось ранее, онлайн-карту объектов советского монументально-декоративного искусства создали Нижегородской области.
Открытая онлайн-карта на портале монументальное.рф содержит 179 интересных объектов монументально-декоративного искусства, созданных на территории Горьковской области в период с 1952 по 1989 год и сохранившиеся до наших дней в прекрасном качестве.
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