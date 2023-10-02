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Культура и отдых

Советскую мозаику начали восстанавливать на фасаде дома по улице Березовской

17 октября 2023 14:04  [2] Культура и отдых
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Восстановление мозаичного панно "Быстрее, выше, сильнее", созданного к Олимпиаде-80, началось на фасаде дома №118 по улице Березовской в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в региональном министерстве культуры, мозаика "Быстрее, выше, сильнее" в Московском районе является одной из самых больших в Нижнем Новгороде. 

Панно создавалось в течение трех лет художниками-монументалистами Горьковского творческого производственного комбината под руководством Валентина Любимова.  

Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что ситуация с сохранением советского монументально-декоративного искусства является непростой, в том числе в связи с отсутствием нормативной базы. 

"В сентябре при министерстве культуры собрали экспертный совет, который начал ревизию имеющихся в регионе объектов для того, чтобы выявить ценность и уровень сохранности каждого. На основе этой информации будем искать варианты создания пилотного регионального механизма", - добавила она.

После полного демонтажа мозаика уедет к реставраторам, где по авторским эскизам Валентина Любимова начнется процесс восстановления. Вторым этапом станут работы непосредственно в мастерских и изготовление смальты для воссоздания утраченных элементов панно.

Возвращение панно "Выше, быстрее, сильнее" на свое место запланировано летом 2024 года.  

Как сообщалось ранее, онлайн-карту объектов советского монументально-декоративного искусства создали Нижегородской области.

Открытая онлайн-карта на портале монументальное.рф содержит 179 интересных объектов монументально-декоративного искусства, созданных на территории Горьковской области в период с 1952 по 1989 год и сохранившиеся до наших дней в прекрасном качестве.

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Теги:
Искусство Памятники
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